Игрок «Трактора» готов уйти в НХЛ в случае невыхода клуба в плей-офф
Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов рассказал, что готов уйти в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), если его клуб не выйдет в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают «Известия».
Хоккеист отметил интерес со стороны «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Однозначно хочу попробовать себя в НХЛ. Если команда не выйдет в плей-офф, готов закончить сезон в НХЛ. Но, конечно, сделаю все, чтобы помочь Челябинску попасть в Кубок Гагарина и пройти там как можно дальше. При этом подкупает то, как «Рейнджерс» следят за мной. Постоянно выходят на связь, дают какие-то рекомендации, интересуются моим мнением по разным игровым вопросам. Даже в клубных соцсетях выкладывают статистику моих выступлений за «Трактор». Значит, я им интересен. Это особенно мотивирует попробовать себя в НХЛ», — подчеркнул Кравцов.
На последнем драфте НХЛ 18-летний игрок был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером.
Ранее в матче регулярного чемпионата КХЛ китайский «Куньлунь» на своем льду проиграл петербургскому СКА — 3:5.