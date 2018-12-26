Игрок «Трактора» готов уйти в НХЛ в случае невыхода клуба в плей-офф

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Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов рассказал, что готов уйти в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), если его клуб не выйдет в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают «Известия».

Хоккеист отметил интерес со стороны «Нью-Йорк Рейнджерс».

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«Однозначно хочу попробовать себя в НХЛ. Если команда не выйдет в плей-офф, готов закончить сезон в НХЛ. Но, конечно, сделаю все, чтобы помочь Челябинску попасть в Кубок Гагарина и пройти там как можно дальше. При этом подкупает то, как «Рейнджерс» следят за мной. Постоянно выходят на связь, дают какие-то рекомендации, интересуются моим мнением по разным игровым вопросам. Даже в клубных соцсетях выкладывают статистику моих выступлений за «Трактор». Значит, я им интересен. Это особенно мотивирует попробовать себя в НХЛ», — подчеркнул Кравцов.

На последнем драфте НХЛ 18-летний игрок был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером.

Ранее в матче регулярного чемпионата КХЛ китайский «Куньлунь» на своем льду проиграл петербургскому СКА — 3:5.