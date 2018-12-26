«Монако» во второй раз попробует приобрести игрока «Бешикташа» Виду

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Защитник турецкого «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида снова попал в сферу интересов французского «Монако», сообщает «Советский спорт».

По информации Le Parisien, монегаски предложат турецкому клубу переход игрока в ближайшее время. Стороны уже провели предварительные переговоры о трансфере Виды.

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До это СМИ утверждали, что в слугах хорвата заинтересованы и такие топ-клубы, как мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».

Руководство «Монако» уже рассматривало защитника минувшим летом, но до трансфера дело не дошло.

Ранее полузащитник французского клуба Александр Головин и хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев вошли рейтинг ста лучших футболистов мира по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.