«Монако» во второй раз попробует приобрести игрока «Бешикташа» Виду
Защитник турецкого «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида снова попал в сферу интересов французского «Монако», сообщает «Советский спорт».
По информации Le Parisien, монегаски предложат турецкому клубу переход игрока в ближайшее время. Стороны уже провели предварительные переговоры о трансфере Виды.
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До это СМИ утверждали, что в слугах хорвата заинтересованы и такие топ-клубы, как мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».
Руководство «Монако» уже рассматривало защитника минувшим летом, но до трансфера дело не дошло.
Ранее полузащитник французского клуба Александр Головин и хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев вошли рейтинг ста лучших футболистов мира по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.