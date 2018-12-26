Адвокат: полицейские могли наблюдать за убийством фигуриста Тена

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25 декабря в Алма-Ате начались предварительные слушания по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Адвокат потерпевшей стороны Нурлан Устемиров подал ходатайство, в котором попросил направить дело в прокуратуру на доследование. Он сичтает, что очевидцами преступления могли быть сотрудники полиции.

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«Там полицейские сидели в машине. Если исходить из того места, где они сидели, то они все видели. Я так полагаю, что они видели, кто снимал зеркала. Они проходят по делу как свидетели и будут вызваны в суд», — цитирует защитника Sputnik Казахстан.

Также он уверен в наличии противоречивых данных в расследовании.

«Ознакомившись с материалами дела, мы обратили внимание на то, что в тех доказательствах, которые представлены, присутствуют противоречия, мы их насчитали около 14, которые в совокупности указывают на то, что это было заказное преступление и поэтому для того, чтобы обеспечить всесторонность, необходимо привлечь других соучастников. Сторона потерпевшей стороны полагает, что дело необходимо вернуть прокурору для установления их личностей, не назначая главное судебное разбирательство», — заключил защитник.

Судья не согласился с адвокатом и назначил главное судебное разбирательство на 3 января 2019 года.

Напомним, олимпийский призер погиб 19 июля в Алма-Ате из-за ножевого ранения, полученного в результате потасовки с двумя людьми.

Ранее сообщалось, что потерпевшая сторона считает убийство фигуриста было заказным.