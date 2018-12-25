Чемпион мира против преподавания шахмат в школах

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Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен рассказал о готовности к чемпионата миру по рапиду и блицу в Санкт-Петербурге, передает «Р-Спорт».

Также гроссмейстер прокомментировал идеи обязательного обучения шахматам в школах.

«Для того, чтобы преуспеть в соревнованиях со всеми контролями времени, необходимо иметь универсальный стиль. Я уверен, что у меня есть все необходимое, чтобы выиграть эти турниры. Что касается введения урока шахмат в школах, то я бы не хотел, чтобы шахматы были обязательным предметом. Но в целом изучение шахмат может принести дивиденды школьникам», — сказал Карлсен.

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Чемпионат мира по блицу и рапиду пройдет в городе на Неве с 25 до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что российский шахматист не чувствует новогоднего настроения.