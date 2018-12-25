Экс-тренер сборной России рассказал о конфликте со звездой НБА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/8036957/2016-01-22T222221Z_1596722560_TM3EC1M1BL001_RTRMADP_3_NBA-BLATT-pic905-895x505-97388.jpg">

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт прокомментировал свои отношения с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, передает «Советский спорт».

Специалист и звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вместе работали в «Кливленде» с 2014 по 2016 год.

Реклама

«Если вернуться назад, вероятно, переход в «Кливленд» случился в неподходящий момент, поэтому я сейчас не в НБА. Не могу сказать, что скучаю. Я принимал участие в финальной серии НБА, выиграл титул чемпиона Восточной конференции, так что… Не было ощущения, что меня не приняли, но мы смотрели на игру с разных ракурсов. Леброн Джеймс — один из лучших игроков за всю историю баскетбола, а я — тренер-дебютант в НБА. Между нами была глубокая река. И этой рекой была Стикс, ведущая в царство мертвых», — передает слова Блатта Eurohoops.

Напомним, что в 2007 году сборная России под руководством Блатта стала чемпионом Европы.

Ранее «Хьюстон» подписал контракт с защитником «Финикса» Риверсом.