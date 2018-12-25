«Урал» может сыграть со «Спартаком» в манеже

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что ответный матч 1/4 финала Олимп — Кубка России против московского «Спартака» его клуб может провести в манеже, передает «Правда УРФО».

Матч запланирован на 24 февраля 2019 года.

«Планируем играть со «Спартаком» на «Екатеринбург-Арене». Нам говорят, что сделают все возможное. В феврале мы еще ни разу не играли в Екатеринбурге. Регламент позволяет играть при температуре до минус 15 градусов. Если будет ниже, попытаемся договориться, чтобы позволили провести игру в нашем манеже. Но здесь есть еще такой момент. На 27 марта, если мы пройдем «Спартак», запланирован полуфинальный матч Олимп — Кубка России, который тоже может оказаться домашним, а 2 марта нам играть с «Зенитом» и тоже дома. Поле даже летом такой нагрузки может не выдержать, не то что зимой. И потом, промежуток между играми — всего два дня, это же и гостиницу надо заказать, и билеты. Планируем играть на «Екатеринбург-Арене», но готовим и вариант со стадионом на Уралмаше», — сказал Иванов.

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В первом четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России «Спартак» и «Урал» сыграли вничью — 1:1.

Ранее «Урал» подписал контракт с игроком сборной Белоруссии.