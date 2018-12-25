В Москве у родителей юных футболистов украли около миллиарда рублей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/182/10761182/RIAN_03110445.HR.ru-pic905-895x505-78969.jpg">

В Москве задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, которых подозревают в мошенничестве с общей суммой ущерба около миллиарда рублей, передает «Советский спорт».

Как сообщает официальный сайт Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве, подозреваемые основали в столице четыре спортивных школы. Мужчины под предлогом открытия новых футбольных клубов заключали с родителями юных спортсменов договоры целевого денежного займа. Эти средства не попадали на расчетные счета компании.

Реклама

В 2018 году спортивные школы прекратили свою деятельность, а денежные средства обманутым гражданам не были возвращены.

Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее хоккеиста «Динамо» ограбили на миллион рублей.