СМИ: футболист «Спартака» может перейти в «Динамо»
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев в зимнее трансферное окно может перейти в московское «Динамо» на правах аренды, утверждает «Чемпионат».
Главный тренер красно-белых Олег Кононов хочет, чтобы у 24-летнего хавбека была регулярная игровая практика, которая ему не гарантирована в нынешнем клубе.
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Ташаев до перехода в «Спартак» выступал за бело-голубых. На его счету 11 мячей в 83 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €4,5 миллиона.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ташаев провел восемь матчей, в которых ни разу не отличился.
Ранее «Урал» подписал контракт с игроком сборной Белоруссии.