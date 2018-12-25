СМИ: футболист «Спартака» может перейти в «Динамо»

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Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев в зимнее трансферное окно может перейти в московское «Динамо» на правах аренды, утверждает «Чемпионат».

Главный тренер красно-белых Олег Кононов хочет, чтобы у 24-летнего хавбека была регулярная игровая практика, которая ему не гарантирована в нынешнем клубе.

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Ташаев до перехода в «Спартак» выступал за бело-голубых. На его счету 11 мячей в 83 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €4,5 миллиона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ташаев провел восемь матчей, в которых ни разу не отличился.

Ранее «Урал» подписал контракт с игроком сборной Белоруссии.