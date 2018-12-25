Путин направил приветствие участникам чемпионата мира по шахматам

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Президент России Владимир Путин направил участникам чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу приветствие, сообщает ТАСС.

«Уверен, что поклонников шахмат ждут динамичные, захватывающие партии, яркие мгновения радости и триумфа. И конечно, важно, что турниры такого высокого уровня способствуют популяризации шахмат, предоставляют молодым, начинающим спортсменам прекрасную возможность набраться опыта у именитых мастеров», — говорится в послании.

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Президент пожелал удачи шахматистам и незабываемых впечатлений зрителям чемпионата.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 25 по 30 декабря. Россию на нем представят Сергей Карякин, Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий и другие. Призовой фонд — $1,1 млн.

Ранее известная шахматистка стала вице-президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).