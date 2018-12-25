Стала известна дата разбирательства по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена

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Судья Кеншилик Абдельдинов заявил, что главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена назначено на 3 января, передает Sport24.

«Назначить главное судебное разбирательство на 3 января», — сказал судья в ходе предварительных слушаний по делу.

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

В убийстве спортсмена обвиняются Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что мать фигуриста Тена считает убийство сына заказным.