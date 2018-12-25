Сэйв Василевского вошел в число лучших в НХЛ за 2018 год
Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила десятку лучших сэйвов 2018 года, передает «Советский спорт».
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял седьмое место в рейтинге.
Первая строчка топа принадлежит голкиперу «Вашингтон Кэпиталз» Брэйдену Холтби во втором матче финальной серии Кубка Стэнли после Алекса Така.
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Напомним, что россиянин также является третьим вратарем в КХЛ в топе сыгранных на ноль матчей. Всего на счету хоккеиста 11 «сухарей».
Ранее заслуженный тренер России Рафаил Ишматов прокомментировал предстоящее выступление национальной команды на Молодежном чемпионате мира.