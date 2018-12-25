«Атлетико» отказало «Баварии» в приобретении игрока мадридского клуба
Защитник мадридского «Атлетико» Люка Эрнандес не покинет клуб до лета, сообщает «Советский спорт».
По информации AS, руководство испанской команды встретилось с управлением мюнхенской «Баварии», в чью сферу интересов попал французский футболист, и заявило представителям немецкого клуба, что не намерено продавать спортсмена.
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До это СМИ утверждали, что «Бавария» согласовала контракт с Эрнандесом на €8,5 млн в год.
Ранее главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач высказался по поводу игры своей команды в матче 17-го тура Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта.