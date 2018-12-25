Хавбек «Зенита» Оздоев не хочет переходить в «Крылья Советов»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев попал в сферу интересов самарских «Крыльев Советов», сообщают «Известия».

Хавбек может перейти в состав «крылышек» уже в этом зимнее трансферное окно, однако он этого не хочет.

«Крылья Советов» активно интересуются возможностью арендовать Оздоева. Самарцы уже обозначили свою заинтересованность в осуществлении перехода. Однако самому Магомеду этот вариант не очень интересен — он бы хотел оказаться в команде, ставящей перед собой более высокие задачи, чем просто сохранение прописки в элите. Нет необходимости расставаться с полузащитником и сейчас. Во второй части сезона команде предстоит играть на два фронта — в чемпионате России и Лиге Европы. Так что Оздоев может получить шанс проявить себя», — рассказал источник, приближенный к сине-бело-голубым.

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В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в девяти официальных матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что бывший хавбек петербургского клуба и нынешний игрок дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).