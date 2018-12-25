Гендиректор ЦСКА: у армейцев игрока не могут сослать в дубль за лайк

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался относительно атмосферы в клубе, передает «Спорт-Экспресс».

Глава армейцев назвал причины, по котором в команде происходит так мало конфликтов.

«Просто слова «ЦСКА – это семья» – действительно не пустые. Вообще, я считаю, что одна из главных задач менеджмента клуба – помощь тренерскому штабу быть посредником, подушкой безопасности в конфликтных ситуациях и на правах старшего в семье гасить все страсти, если видно, что может полыхнуть конфликт», — поделился мнением гендиректор.

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Также он ответил на вопрос, могут ли игроков ЦСКА отправить во второй состав за лайк под критикующими кого-нибудь публикациями, как в случае со столичным «Спартаком».

«За лайк – точно нет. Хотя думаю, все прекрасно помнят, что у нас и Вагнер, и Дзагоев отправлялись в дубль. Но по другим причинам. Все должно быть соразмерно. Важна неотвратимость наказания, а не его суровость. В данном случае, на мой взгляд, мы говорим о несоразмерных вещах. Может, это грубо прозвучит, но если человек ставит лайк, допустим, под портретом Гитлера, то это, конечно, перебор, это уже на грани нарушения уголовного законодательства», — подытожил Бабаев.

Напомним, что по причине поддержки критики в адрес экс-наставника красно-белых Массимо Карреры были переведены в дубль Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко высказался относительно игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина в первой половине сезона.