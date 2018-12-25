Суд вынес решение по делу игрока «Севильи» о вождении в нетрезвом виде

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24 декабря суд номер 4 Марбельи вынес решение по делу полузащитника испанской «Севильи» Квинси Промеса о вождение в состоянии алкогольного опьянения, передает «Советский спорт».

По информации Marca, суд постановил наказать хавбека штрафом. Нидерландский футболист согласился выплатить денежное взыскание, размер которого неизвестен.

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18 декабря игрок «Севильи» был остановлен полицейским патрулем в Марбелье. После проведения теста на алкоголь выяснилось, что допустимая норма в организме спортсмена была превышена более чем в два раза — 0,6 промилле.

Транспортное средство 26-летнего Промеса было конфисковано.

Ранее хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку.