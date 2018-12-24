Жена Кержакова поблагодарила всех за поддержку

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Милана Тюльпанова, жена экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, прокомментировала воссоединение с сыном, передает «Советский спорт».

24 декабря женщина по решению суда забрала себе общего с Кержаковым ребенка.

«Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка, свое сердечко, свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!», — написала Тюльпанова в своем инстаграме.

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Петроградский суд Санкт-Петербурга определил место жительства ребенка с матерью на время бракоразводного процесса. Милана Тюльпанова проходила реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости.

Ранее Кержаков заявил, что его жена выбрала путь клеветы и оскорблений.