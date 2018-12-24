Российская фигуристка пожаловалась на оскорбления болельщиков

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Фигуристка Станислава Константинова, занявшая четвертое место на чемпионате России в Саранске, рассказала об отношении к ней со стороны болельщиков других спортсменок.

По словам 18-летней Константиновой, ее обвиняли в незаслуженно больших оценках.

«Я очень благодарна людям, которые меня поддерживают в последнее время. Ко мне относятся очень позитивно. Все настолько хорошо, что я даже сначала думала: «А где подвох?» Потому что в прошлом сезоне все было по-другому. Не могу сказать, что это была травля, но я очень сильно расстраивались. Перед юниорским чемпионатом мира этого стало настолько много, что я даже не заходила в соцсети в принципе. Мне было грустно, жутко и обидно. Фанаты других фигуристок меня постоянно опускали, считали все мои результаты незаслуженными», — сказала спортсменка в интервью Sport24.

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Константинова — победитель трех турниров серии «Челленджер».

Ранее Медведева поблагодарила соперниц за позитивную атмосферу на чемпионате.