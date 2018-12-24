«Крылья Советов» приобретут пять-шесть футболистов

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Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился планами клуба на зимнее трансферное окно, передает Sport24.

По его словам, самарцы купят двух-трех футболистов.

«Миодраг Божович просил, чтобы пять-шесть позиций были усилены. Сюда входят как аренды, так и два-три полноценных трансфера. При этом четыре-пять игроков покинут команду. Усиления будем искать как на российском рынке, так и среди легионеров», — сказал Шикунов.

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В декабре 2018 года сообщалось, о возможном переходе в «Крылья» болгарского нападающего Валерия Божинова, а также российских полузащитников Артема Тимофеева и Александра Ломовицкого.

Ранее президент «Анжи» пообещал не допустить массового ухода игроков.