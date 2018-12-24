Каррера не планирует возвращаться в Россию

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не знает, где продолжит свою карьеру, передает «Чемпионат».

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

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«Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью», — сказал Каррера.

До «Спартака» специалист работал ассистентом главного тренера в туринском «Ювентусе» и сборной Италии.

Ранее сообщалось, что в клубе Головина грядет чистка.