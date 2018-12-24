В правительстве обратили внимание на матчи в морозную погоду

<img src="//img.gazeta.ru/files3/531/11683531/upload-IMG_3645-pic905-895x505-93191.jpg">

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец указала на необходимость решить ряд проблем российского футбола, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, Российский футбольный союз (РФС) должен решить вопрос с проведением матчей в холодной время года.

Реклама

«Конечно, у нас есть проблемы, мы часто обсуждаем их и с федерациями: например, по составлению календаря. Нам очень важно, чтобы календарь был составлен таким образом, чтобы люди у нас не мерзли. При минус 14 матчи проводить нельзя, мы это все знаем и хорошо помним», — сказала Голодец в эфире канала «Россия 24».

Напомним, что 1 декабря в Красноярске при температуре воздуха -14,9° состоялся матч чемпионата России между местным «Енисеем» и грозненским «Ахматом» (1:1).

Ранее президент «Анжи» пообещал не допустить массового ухода игроков.