В правительстве обратили внимание на матчи в морозную погоду
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец указала на необходимость решить ряд проблем российского футбола, передает ТАСС.
По словам вице-премьера, Российский футбольный союз (РФС) должен решить вопрос с проведением матчей в холодной время года.
«Конечно, у нас есть проблемы, мы часто обсуждаем их и с федерациями: например, по составлению календаря. Нам очень важно, чтобы календарь был составлен таким образом, чтобы люди у нас не мерзли. При минус 14 матчи проводить нельзя, мы это все знаем и хорошо помним», — сказала Голодец в эфире канала «Россия 24».
Напомним, что 1 декабря в Красноярске при температуре воздуха -14,9° состоялся матч чемпионата России между местным «Енисеем» и грозненским «Ахматом» (1:1).
Ранее президент «Анжи» пообещал не допустить массового ухода игроков.