В клубе Головина грядет чистка

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Вице-президент французского «Монако» Вадим Васильев сообщил о грядущих изменениях в составе клуба, передает «Советский спорт».

После 18 туров «Монако» занимает предпоследнее место в Лиге 1.

«Проблемы глубокие, и я о них знаю. Хорошо, что скоро будет перерыв, и мы сможем все хорошо проанализировать. Во-первых, нам надо, чтобы восстановились травмированные. Во-вторых, нужно серьезно усилиться. В-третьих, надо оставить только тех игроков, у которых есть мотивация. Если мы сделаем это, то добьемся своего», — приводит слова Васильева Get French Football.

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Напомним, что за «Монако» выступает россиянин Александр Головин. С Головиным «Монако» одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел девять поражений. Без россиянина восьмикратные чемпионы Франции выиграли три раза, дважды поделили очки с соперником и проиграли восемь встреч.

Ранее сообщалось, что российский вратарь продолжит играть в Финляндии.