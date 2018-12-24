Губерниев высказался об обвинениях вице-президента IBU в свой адрес

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы.

«Я с ним виделся один раз! На этапе Кубка мира в Поклюке. Где он повторил пресс-релиз. Я с ним даже не общался больше. Но, дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень. Вы можете пройти мимо, а потом за глаза что-то говорить. Скажите мне все лично.

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Но я рад, что моя популярность в Чехии с точки зрения биатлона напоминает популярность Аллы Пугачевой в ее лучшие годы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее вице-президент IBU заявил, что телеведущий своими высказываниями вредит российскому и мировому биатлону.