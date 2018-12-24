Губерниев предложил «положить» на высказывания норвежцев в адрес Логинова

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Бё, призвавшего российского биатлониста Александра Логинова извиниться перед спортсменами за употребление допинга.

«Норвежцы требуют от Логинова извинений за допинг? Никогда не забуду, что ответил наш великий пловец Александр Попов, когда я спросил про его отношение к гидрокостюмам. Он сказал, что отношение положительное. От слова положил. Я считаю, что нам всем нужно глубоко положить на высказывания моих норвежских товарищей.

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Я бесконечно фанатею от Йоханнеса Бё, но в данном случае он может говорить все что угодно, а мы можем с этой точки зрения ни черта его не слушать. В моем инстаграме люди пишут, что норвежцы так не уважают Логинова, что они уткнулись в мобильные телефоны на пресс-конференции, когда говорил Саша. Не надо искать черную кошку там, где ее нет. Мы все сидим в мобильниках и соцсетях, это нормально сейчас», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Ранее норвежский биатлонист призвал Логинова извиниться перед всеми.