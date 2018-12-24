Тренер «Тоттенхэма» оценил шансы клуба на победу в АПЛ

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Главный тренер «Тоттенхэм Хоттспур» Маурисио Почеттино оценил шансы своей команды на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает «Советский спорт».

Наставник вспомнил, что в начале сезоне многие не рассчитывали на успехи его подопечных.

«Думаю, после четырех с половиной лет мы стали более зрелыми. Это довольно странно, потому что в начале сезона никто в нас не верил. Чтобы бороться с такими соперниками, как «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», нужно иметь сильную психологию и стабильность. Вы лучше меня знаете, что АПЛ – самый сложный турнир в мире. Но мы постараемся побороться за победу. Понятно, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» – очевидные фавориты, но мы рядом», – приводит слова Почеттино BBC.

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На данный момент «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и нынешний игрок дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить свою карьеру в АПЛ.