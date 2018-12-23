Малкин потерял уверенность

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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин назвал причину своей неудачной серии в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В декабре 2018 года россиянин провел 12 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал пять передач при показателе полезности «-9».

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«Команда проигрывала, у меня немного потерялась уверенность. Был тяжелый период, я много нервничал. Разные мысли крутились в голове. Но стараюсь быть в хорошем настроении. Любой спортсмен проходит через черные полосы. Надо их преодолеть, двигаться дальше. Все зависит от меня. Я знаю, что никто мне не поможет, за меня не сыграет. Забиваешь гол, и эта уверенность возвращается. Или ждешь Нового года, загадываешь желание», — передает слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Малкина 37 (11+26) очков в 36 матчах.

Ранее гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси».