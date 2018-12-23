В «Чертаново» объяснили продажу лидеров в «Спартак»

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Генеральный директор московского «Чертаново» Николай Ларин объяснил нехваткой денег продажу в московский «Спартак» полузащитников Наиля Умярова и Максима Глушенкова, передает «Чемпионат».

По словам функционера, клуб заработал на продаже лидеров ₽37,5 миллионов.

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«Расходы выросли на 60 миллионов, поэтому сейчас нам приходится искать деньги. По этой же причине пришлось продать двух футболистов в «Спартак». На деньги от продажи футболистов мы развиваем других футболистов академии, дав им возможность играть и показать себя. На продаже двух игроков мы заработали 37,5 миллиона, это не та сумма, которую клуб мог бы получить за них через какое-то время. Но, с другой стороны, у нас есть бонусы. Если у ребят все получится, и они заиграют в основном составе, мы получим примерно такую же сумму. «Спартак» пошел нам навстречу, мы получили деньги даже раньше, чем футболисты попали в клуб, плюс им позволили доиграть первую часть чемпионата», — сказал Ларин.

В нынешнем первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Умяров провел 20 матчей, в которых забил два мяча. На счету Глушенкова 11 голов в 21 встрече ФНЛ.

Ранее сообщалось, что российский футболист отправится в «Манчестер Юнайтед».