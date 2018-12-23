Умер Лев Бородулин

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Легендарный советский спортивный фотограф Лев Бородулин скончался в Израиле в возрасте 95 лет, передает «Советский спорт».

В 1967 году японская газета «Асахи» признала его лучшим фотографом года, а в 1971 году ему вручили в Мюнхене золотую олимпийскую медаль за успехи в спортивной журналистике.

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«Великому спортивному фотографу, коллекционеру, внесшему бесценный вклад в сохранение русской истории и культуры, было 95 лет. Снимки Льва Бородулина стали эмблемой эпохи. Его имя и дело навсегда останутся в истории фотографии и будут продолжать жить», — сообщается на странице Фонда Borodulin Collection в фейсбуке.

Бородулин — автор всемирно известных фотографий «Парад» (1956), «Спортивный орнамент» (1959), «С вышки!» (1960), «Водный праз­дник» (1960), «В космос!» (1964).

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