Тренер «Тоттенхэма» красиво обыграл счет 2:6 в матче с «Эвертоном»

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал символичным счет победного матча с ливерпульским «Эвертоном» (6:2) в рамках 18-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

«Шпоры» занимают третье место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на шесть очков.

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«Я очень рад, очень доволен. Мы приехали после тяжелого матча с «Арсеналом» в среду, но команда сегодня была свежей и энергичной. Мы играли в очень хороший футбол. Это было потрясающе. Когда так хорошо играешь, нужно гордиться. Счет 2:6 — зто подарок моей жене. Мы поженились 26 лет назад. Это замечательный способ отпраздновать годовщину», — приводит Sky Sports слова Почеттино.

Почеттино руководит «Тоттенхэмом» с 27 мая 2014 года. На его счету 139 побед в 244 матчах.

Ранее сообщалось, что три европейских топ-клуба поборются за форварда «Манчестер Юнайтед».