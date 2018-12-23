В сборной России объяснили ситуацию с Бабиковым

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил ситуацию с приглашением Антона Бабикова на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмена вызвали для участия в мужской эстафете, а после глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил, что Бабиков отказался. На следующий день спортсмен опроверг эту информацию.

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«Поступила не совсем правильная информация от старшего тренера резервной команды. Отсюда и раздулась такая странная ситуация. Хотя я резких высказываний не делал. Мы с Бабиковым разговаривали. На «Ижевскую винтовку» он не поедет. Вернется на Кубок IBU. А дальше будет видно», — сказал Хованцев.

27-летний Бабиков — чемпион мира 2017 года в эстафете. Также на его счету две победы на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России проведет переговоры с Шипулиным.