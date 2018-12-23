Союз биатлонистов России проведет переговоры с Шипулиным

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил о предстоящих переговорах с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным по поводу его выступлений в текущем сезоне, передает ТАСС.

Шипулин в нынешнем сезоне пропустил этапы текущего сезона в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место. По данным некоторых СМИ, спортсмен рассматривает вариант окончания карьеры.

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«С Шипулиным мы все проговорим. Пока было решение дать ему возможность выступить на Рождественской гонке, я лично его принимал», — сказал Драчев.

Рождественская гонка пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

Ранее сообщалось, что словацкую биатлонистку ждут в сборной России.