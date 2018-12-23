Итальянка считает российских болельщиков «самыми безумными»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о повышенном интересе к своей персоне со стороны российских болельщиков, передает «Советский спорт».
По ее словам, россияне часто зовут ее замуж.
«Мне пишут много фанатов. Самые безумные — русские. Они зовут меня замуж, хотя я ведь уже замужем», — сообщила спортсменка в эфире «Матч ТВ».
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28-летняя Вирер замужем за техническим менеджером Федерации зимних видов спорта Италии. За свою карьеру спортсменка две бронзы Олимпийских игр, серебро и две бронзы чемпионатов мира и пять личных гонок на Кубке мира. В сезоне-2015/16 она стала третьей в общем зачете Кубка мира и выиграла малый хрустальный глобус в масс-стартах.
Ранее сообщалось, что известная биатлонистка завершит карьеру в конце сезона.