«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги
Голландский «Витесс», который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Де Графсхапом» в матче 17-го тура чемпионата Голландии — 2:2, сообщает «Советский спорт».
За «Витесс» забивали Мартин Эдегор и Матуш Беро. При этом команда Слуцкого дважды отыгрывалась по ходу встречи с худшей командой чемпионата.
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Голландия. Эредивизие. 17-й тур
«Де Графсхап» — «Витесс» — 2:2
Голы: 1:0 — Олейве, 12; 1:1 — Эдегор, 43: 2:1 — Нарсинх, 53; 2:2 — Беро, 65.
«Витесс» остался на пятом месте, отставая от лидера — эйндховенский ПСВ — на 22 очка. «Де Графсхап» остался последним.
Ранее испанцы включили россиянина в сотню лучших футболистов года.