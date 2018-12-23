Известному комментатору не нравится ситуация в фигурном катании

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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев назвал ненормальной текущую ситуацию в женском фигурном катании, передает «Советский спорт».

По словам журналиста, этот спорт стал похож на юношеские соревнования. Завершившийся в Саранске чемпионат России выиграла 14-летняя Анна Щербакова, второе место заняла ее ровесница Александра Трусова, третье — 15-летняя Алена Косторная. Все спортсменки пропустят чемпионат Европы из-за возраста

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«По-моему, это ненормально, что фигурное катание свелось к выступлению 14-летних подростков. Это все-таки профессиональный спорт высших достижений, с призовыми деньгами, а не юношеские соревнования. Хотя понятно, что взрослая женщина четыре оборота не прыгнет», — написал Черданцев в своем твиттере.

Отметим, что Алине Загитовой, первому номеру рейтинга Международного союза конькобежцев, 16 лет.

Ранее Медведева фотографировала Загитову с цветами.