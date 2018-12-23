Медведева аплодировала Загитовой на чемпионате России

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В концовке показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске Евгения Медведева наградила аплодисментами Алину Загитову, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Пока олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 исполняла прыжок, Медведева хлопала вместе с остальными фигуристами.

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Затем Загитова присоединилась к общему ряду спортсменов, заняв место с противоположного от Евгении конца.

Две другие ученицы Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова показались на льду позже и встали рядом с Медведевой.

Медведева заняла седьмое место в женских соревнованиях. Победительницей стала 14-летняя Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы.