Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня НХЛ
Российские хоккеисты нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук вошли в топ звезд дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Советский спорт
Кучеров, ставший первой звездой игрового дня, набрал 5 (1+4) очков в игре с «Эдмонтон Ойлерз», встреча окончилась победным счетом 6:3.
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Вторая звезда Ковальчук в матче с «Сан-Хосе» (3:2) оформил дубль. Он забросил победную шайбу в овертайме.
Для 35-летнего хоккеиста этот матч стал первым после травмы. Он выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.
Ранее сообщалось, Ковальчук доказал свою эффективность.