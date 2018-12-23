Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/374/10959374/2017-10-07T030936Z_1090587797_NOCID_RTRMADP_3_NHL-FLORIDA-PANTHERS-AT-TAMPA-BAY-LIGHTNING-pic905-895x505-7023.jpg">

Российские хоккеисты нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук вошли в топ звезд дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Советский спорт

Кучеров, ставший первой звездой игрового дня, набрал 5 (1+4) очков в игре с «Эдмонтон Ойлерз», встреча окончилась победным счетом 6:3.

Реклама

Вторая звезда Ковальчук в матче с «Сан-Хосе» (3:2) оформил дубль. Он забросил победную шайбу в овертайме.

Для 35-летнего хоккеиста этот матч стал первым после травмы. Он выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, Ковальчук доказал свою эффективность.