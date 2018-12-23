Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы

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Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы, сообщает «Советский спорт».

После утверждения Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) состава сборной на соревнование стало известно, что Россию в женском одиночном катании представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева и пропустившая соревнования из-за болезни Туктамышева заявлены на европейское первенство в запасном составе.

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Призерки национального первенства Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная не могут принять участие в чемпионате Европы, так как по регламенту в турнире могут участвовать спортсменки, которым до первого июля исполнилось 15 лет. Трусовой и Щербаковой по 14 лет. Косторная отпраздновала свое 15-летие только 24-го августа.

Ранее сообщалось, что Загитова не исполнила свой номер для показательных выступлений на тренировке.