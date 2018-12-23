Константинова: я подвела саму себя на чемпионате России

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Фигуристка Станислава Константинова прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате России, передает Sport24.

Спортсменка заняла четвертое место в соревновании.

«Своим выступлением я, конечно, недовольна. С одной стороны, я безумно рада, что отобралась на чемпионат Европы, я рада за шанс, который мне выпал. Но я показала прокат не на 100 процентов, а на 60-70. Не до конца вошла в образ, была серьезная ошибка, были небольшие помарки. Контролировала себя всю программу, не смогла отпустить и получить удовольствие. Совсем не ожидала такой результат. Но мне было абсолютно все равно на оценки, потому что я немного подвела саму себя. Был не такой вдохновленный прокат, как в предыдущие разы. Мне есть куда готовиться, есть время на работу», — заявила Константинова.

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В сумме за два проката фигуристка получила 212,92 балла.

Ранее сообщалось, что серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева передаст все подарки зрителей с чемпионата России в детский дом.