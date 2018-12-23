Рамос и Марсело вышли на третье место в «Реале» по количеству трофеев

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Защитники мадридского «Реала» Серхио Рамос и Марсело заняли третье место в рейтинге футболистов клуба по количеству завоеванных трофеев в составе «сливочных», сообщает «Советский спорт».

22 декабря команда одолела эмиратский «Аль-Айн» со счетом 4:1 в финале клубного чемпионата мира.

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Таким образом, на счету Рамоса и Марсело теперь 20 побед в турнирах.

Лидерами топа являются Пако Хенто (23) и Мануэль Санчис (21).

Ранее нападающему «Реалв» Гарету Бэйлу вручили приз как лучшему игроку клубного чемпионата мира.