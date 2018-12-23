СМИ: экс-хавбек «Зенита» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и нынешний игрок дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Bristol Live.

По информации источника, бельгиец попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», которым на данный момент руководит Уле-Гуннар Сульшер. Примечательно, что хавбека рассматривал также бывший наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

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Трансфер футболиста оценивается в €40 млн. Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2022 года.

Витсель выступал за команду в 17 матчах чемпионата Германии, оформил один гол и одну голевую передачу.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что после чемпионата мира 2018 года был заинтересован в уходе из петербургского клуба.