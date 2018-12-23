Овечкин вручил клюшку болельщику
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду встречается с «Вашингтоном Кэпиталз» (завершился второй период, счет — 4:0 в пользу гостей), сообщает «Советский спорт».
Во время предматчевой разминки капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вручил клюшку юному болельщику столичной команды. Россиянин отдал клюшку через заградительное стекло прямо в руки мальчику. Он был одет в майку «Кэпиталз».
Сам Овечкин сделал результативную передачу в этом матче, набрав 44-е (29+15) очко в нынешнем сезоне.
Ранее «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Также «Флорида Пантерз» на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одолела «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой со счётом 2:1.