Овечкин вручил клюшку болельщику

<img src="//img.gazeta.ru/files3/595/12096595/RTX6IROE-pic905-895x505-39827.jpg">

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду встречается с «Вашингтоном Кэпиталз» (завершился второй период, счет — 4:0 в пользу гостей), сообщает «Советский спорт».

Во время предматчевой разминки капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вручил клюшку юному болельщику столичной команды. Россиянин отдал клюшку через заградительное стекло прямо в руки мальчику. Он был одет в майку «Кэпиталз».

Реклама

Сам Овечкин сделал результативную передачу в этом матче, набрав 44-е (29+15) очко в нынешнем сезоне.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также «Флорида Пантерз» на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одолела «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой со счётом 2:1.