ФХР ведет переговоры о проведении матча в «Лужниках»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/307/10297307/RIAN_02943135.HR.ru-pic905-895x505-60390.jpg">

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил, что в данный момент организация проводит переговоры о проведении матча сборной России на стадионе «Лужники».

СКА и ЦСКА сыграли 22 декабря матч на футбольном стадионе «Газпром Арена». На матче присутствовали 67 770 зрителей. Это рекорд клубного европейского хоккея.

Реклама

По словам Ротенберга, уровень матча между СКА и ЦСКА показывает, что российские команды могут играть с командами НХЛ.

«Уровень этого мероприятия показывает, что мы можем играть с командами НХЛ. Можем сыграть на стадионе в Санкт-Петербурге. Надеюсь, проведём подобный матч в будущем году. Надеюсь, сможем убедить партнёров, спонсоров. Рассматриваем возможность игр КХЛ и НХЛ. Также мы общаемся с «Лужниками» в Москве по поводу игры сборной. Хочется побить европейский рекорд посещения одного матча. Это вызов на следующий сезон», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Ранее на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге сборная России разгромила финнов (5:0) в рамках заключительного матча Кубка Первого канала. Это был первый футбольный матч в истории на «Газпром Арене».