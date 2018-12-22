Гол Манджукича помог «Ювентусу» одолеть «Рому»
Туринский «Ювентус» одолел итальянскую «Рому» в матче 17-го тура Серии А, сообщает «Советский спорт».
«Старая синьора» одержала победу со счетом 2:0. Единственный гол оформил хорватский нападающий Марио Манджукич на 35-й минуте. Удар по воротам бразильского полузащитника Дугласа Косты в добавочное время отменили решением судьи из-за фола со стороны французского игрока Блеза Матюиди.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч прошел в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».
Ранее «Интернационале» вновь заинтересовался услугами полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.
Италия. Серия А. 38-й тур
«Ювентус» (Турин) — «Рома» (Рим) — 1:0
Голы: 1:0 — Манджукич, 35.