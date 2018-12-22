Модрич подвел итоги 2018 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/757/12081757/RTS28RJG-pic905-895x505-90025.jpg">

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал матч против эмиратского «Аль-Айна» в рамках финала клубного чемпионата мира, передает «Советский спорт».

Хавбек рад победе «сливочных» со счетом 4:1.

«Для меня это был незабываемый год. Идеальный год. Мы выиграли Лигу чемпионов, а затем со сборной Хорватии провели удивительный чемпионат мира. Потом все эти призы и новый трофей с «Реалом». Это был год мечты. Больше и просить нечего», — цитирует Модрича RMTV.

Реклама

«Реал» стал первым в истории соревнования клубом, выигравшим турнир четыре раза подряд.

Ранее футболисты петербургского «Зенита» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси обсудили в инстаграме проигрыш аргентинского «Ривер Плейта» в полуфинале клубного чемпионата мира от «Аль-Айна».