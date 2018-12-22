Солари поделился эмоциями от победы «Реала» в клубном чемпионате мира

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Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал матч против эмиратского «Аль-Айна» в рамках финала клубного чемпионата мира 2018 года, передает «Советский спорт».

Наставник доволен действиями подопечных на поле.

«Мы счастливы, игроки этого заслуживают. Они приехали сюда, проделав большую работу. Мы сделали финальный штрих после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Это достижение клуба, футболистов и других тренеров. Мы здесь благодаря Зидану. Подобное будет сложно повторить в будущем», — приводит слова Солари Mundo Deportivo.

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В заключительной встрече «сливочные» разгромили соперников со счетом 4:1.

«Реал» стал первым в истории соревнования клубом, выигравшим турнир четыре раза подряд.

Ранее футболисты петербургского «Зенита» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси обсудили в инстаграме проигрыш аргентинского «Ривер Плейта» в полуфинале клубного чемпионата мира от «Аль-Айна».