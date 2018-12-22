Туктамышева была шокирована результатами чемпионата России
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала результаты чемпионата России в Саранске, передает «Советский спорт».
Спортсменка удивилась итогам соревнования.
«Я в шоке. Что произошло сегодня на чемпионате России? Это просто феноменально», — написала Туктамышева в своем твиттере на английском.
15-летняя Анна Щербакова спортсменка набрала 229,78 балла по сумме произвольной и короткой программ и стала чемпионкой страны. Серебряная медалистка Александра Трусова уступила победительнице на 0,07 балла. Третьей стала Алена Косторная (226,54 балла).
Олимпийская чемпионка Алина Загитова (212,03 балла) и серебряная призерка Игр Евгения Медведева (205,90 балла) заняли в итоге лишь пятое и седьмое места.
Сама Туктамышева пропустила чемпионат России из-за воспаления легких.
Ранее фанаты Загитовой устроили флешмоб после проката фигуристки в произвольной программе.