Названы победители всероссийской футбольной акции «Уличный красава»

Команды «Альфа» из Камчатского края и «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики победили в финальных играх всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую провела «Молодежка ОНФ».

Финал прошел в Сочи на стадионе «Фишт».

Победители финала выиграли сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе. Им были вручены золотая медаль и хрустальный кубок.

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«Когда мы задумывали провести эту акцию, понимали, что многие захотят принять участие. Но то, что мы увидели, превзошло все ожидания!», — подчеркнул руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

В финальных отборочных играх в Сочи приняли участие 168 подростков из 17 регионов.