Щербакова назвала свою победу на чемпионате России неожиданной

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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на чемпионате России в Саранске, передает «Советский спорт».

Спортсменка назвала результаты соревнования неожиданными.

«Я была очень довольна своим прокатом. Было важнее чисто свою программу откатать. Очень нервничала за девочек. Мы вместе катаемся, и я знаю, как это все тяжело. Я не ожидала, что выиграю. Будет время отдохнуть. Но прямо сейчас возвращаемся на каток, к режиму. Желание загадала на Новый год. Но это секрет. На Новый год соберемся с семьей на даче, будем праздновать», — рассказала Щербакова в эфире «Первого канала».

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15-летняя фигуристка набрала 229,78 балла по сумме произвольной и короткой программ. Серебряная медалистка Александра Трусова уступила победительнице на 0,07 балла. Третьей стала Алена Косторная (226,54 балла).

Примечательно, что все три спортсменки являются юниорками.

Ранее фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой устроили флешмоб после проката фигуристки в произвольной программе.