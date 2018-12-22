Медведева: я бы была рада и десятому месту на чемпионате России

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась относительно выступления в произвольной программе на чемпионате России в Саранске, передает Sport24.

Зрители устроили флешмоб после выступления фигуристки. Они приобрели 500 роз и бросили их на лед после проката кумира.

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«Искупали ли меня в любви после проката? Искупали! Я плавала! Сегодня удалось не отключить голову, а наоборот, ее включить. Раньше у меня тоже было волнение. Но и за бортом были другие люди. Прошло немного времени после моего перехода. Но раньше я была младше, и мной было проще управлять. Нужно всегда верить в себя», — подчеркнула спортсменка.

Также она ответила на вопрос, важно ли ей, какое место она займет на соревновании.

«После короткой программы — уже нет. Я была 14-й, сейчас я бы и десятой была бы рада быть», — заключила Медведева.

Фигуристка получила за произвольную программу 143,66 балла, а в сумме за два выступления — 205,90.

Чемпионат завершится 23 декабря.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской произвольной программы.

Ранее тренер фигуристки канадец Брайан Орсер подчеркнул, что его первостепенная задача — сохранение уровня спортсменки.