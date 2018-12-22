«Реал» огласил стартовый состав на финал клубного чемпионата мира
Мадридский «Реал» огласил стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира против эмиратского «Аль-Айна», сообщает «Советский спорт».
Встреча пройдет на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби.
«Реал»: Куртуа, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Льоренте, Модрич, Бэйл, Лукас, Бензема.
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Игра состоится 22 декабря в 19.30 по московскому времени.
Ранее футболисты петербургского «Зенита» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси обсудили в инстаграме проигрыш аргентинского «Ривер Плейта» в полуфинале клубного чемпионата мира от «Аль-Айна».
�� ¡Nuestro once inicial para la Final contra el @alainfcae! #RMCWC | #HalaMadrid pic.twitter.com/C6nveMEIOb— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 22 декабря 2018 г.