«Реал» огласил стартовый состав на финал клубного чемпионата мира

Мадридский «Реал» огласил стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира против эмиратского «Аль-Айна», сообщает «Советский спорт».

Встреча пройдет на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби.

«Реал»: Куртуа, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Льоренте, Модрич, Бэйл, Лукас, Бензема.

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Игра состоится 22 декабря в 19.30 по московскому времени.

Ранее футболисты петербургского «Зенита» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси обсудили в инстаграме проигрыш аргентинского «Ривер Плейта» в полуфинале клубного чемпионата мира от «Аль-Айна».