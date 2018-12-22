Футболист ЦСКА включен в сборную открытий Лиги чемпионов

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Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную открытий группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

В команду попали дебютанты турнира младше 24 лет, либо футболисты, совершившие заметный прорыв. Футболистов выбирали редакторы и корреспонденты пресс-службы УЕФА. Они включили в сборную полузащитника московского ЦСКА Никола Влашич, который на групповом этапе провел шесть матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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Сборная выглядит следующим образом: Одиссеас Влаходимос («Бенфика») — Милан Шкриниар («Интер»), Маттейс де Лигт («Аякс»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль») — Френки де Йонг («Аякс»), Уссем Ауар («Лион»), Артур («Барселона») — Никола Влашич (ЦСКА) — Дженгиз Ундер («Рома»), Ирвинг Лосано (ПСВ), Джейдон Санчо («Боруссия» Д).

Отметим, что ЦСКА по итогам группового этапа занял четвертое место.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА рады отсутствием предложений по Чалову.